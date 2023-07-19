Правоохоронці розшукують чотирьох дітей, які зникли із Центру підтримки

У середу, 19 липня, поліція оголосила в розшук чотирьох вихованців львівського Центру підтримки дітей. Неповнолітні хлопці віком від 10 до 13 років зникли з центру «Рідні», що на вул. Зеленій. Керівництво Центру звернулося до поліції щойно помітили, що дітей нема.

Львівська поліція розшукує чотирьох вихованців центру. Зникли:

12-річний Юрій Пригода

10-річний Олег Пригода

13-річний Ілля Антонюк. У день зникнення був одягнений у камуфляжку футболку. Ілля – смуглявий, має коротку стрижку, має сережку у вусі.

Владислав Карпа. Був одягнений у чорні штани, білу кофтину на довгий рукав

Усіх, хто помітить зниклих дітей, поліція просить звертатися до них на гарячу лінію за номером 102.

Додамо, що це вже не перший випадок, коли із Центру підтримки «Рідні» зникають діти. У вересні минулого року ZAXID.NET писав, що поліція розшукує чотирьох вихованців, які вийшли зі школи та не повернулися до Центру. Тоді дітей вдалося знайти за кілька годин, їх виявили у Пустомитах, що біля Львова.