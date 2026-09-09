More River Club відкрили у липні 2026 року

Суд дозволив слідчим районного управління поліції вилучити документи, пов’язані з махінаціями довкола земельної ділянки у селі Підлужжя Івано-Франківської громади. Правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі під відпочинковим комплексом «Море» та порушення правил охорони вод.

В ухвалі суду від 1 вересня йдеться про земельну ділянку площею 1,4 га в урочищі «Біля Ворони», сформовану з двох ділянок по 0,7 га та внесену до Державного земельного кадастру 7 травня 2025 року. За інформацією Реєстру речових прав на нерухоме майно, з 14 травня 2025 року власником землі є Маргарита Пешко.

За даними аналітичної системи Youcontrol, 36-річна українка займається підприємницькою діяльністю з січня 2025 року, а перед цим працювала молодшою інспекторкою прикордонної служби у Коростені. Як підприємиця Маргарита Пешко теж зареєстрована в Житомирської області.

Маргарита Пешко є власницею відпочинкового комплексу «Spa Mokre» у селі Підлужжя Івано-Франківського району (у квітні 2026 року вона отримала 85 грн штрафу за порушення порядку проведення розрахунків у сфері громадського харчування). Комплекс Spa Mokre розташований за 2 км від More River Club, який відкрили у липні 2026 року. Земельна ділянка під останнім і є предметом розслідування правоохоронців.

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Як писав ZAXID.NET, під час будівництва More River Club, розміщеного на околиці Івано-Франківська, мешканці села Підлужжя скаржилися Руслану Марцінківу. Люди боялися залишитися без води через спорудження великого штучного басейну та вимагали провести перевірку законності будівництва комплексу, зокрема наявності у забудовника необхідних дозвільних документів у сфері водокористування та охорони довкілля.

У More River Club відповіли, що будівництво комплексу ведеться з усіма необхідними погодженнями та підтвердили облаштування криниць на своїй території. Також зазначили, що останні використовують поверхневі водоносні горизонти та не здійснюють глибокого забору води.

Після розголосу в медіа на інцидент звернули увагу правоохоронці. 2 липня слідчі поліції Івано-Франківської області відкрили кримінальну справу за ознаками правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1 та ч. 1 ст. 242 КК України (самовільне захоплення землі та порушення правил охорони вод). Санкції статей передбачають до 5 років обмеження волі.

Щоб встановити усі обставини, правоохоронці попросили суд надати їм тимчасовий доступ до технічної документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок у Підлужжі та всіх документів, які створювалися під час ведення Державного земельного кадастру сформованої ділянки Маргарити Пешко. 1 вересня Івано-Франківський міський суд задовольнив клопотання слідчих.