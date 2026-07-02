Йдеться про More River Club у селі Підлужжя

У селі Підлужжя Івано-Франківської громади завершується будівництво комплексу More River Club з великим басейном на піску. Жителі села побоюються, що значний водозабір може призвести до пересихання їхніх криниць, реалізатори проєкту це заперечують.

Йдеться про новий комплекс з 25 приватних будинків, що стоятимуть на палях довкола басейну з пляжем. Також тут облаштують критий басейн-джакузі, сауни, хамам, ресторан та зону для проведення вечірок.

Проєкт просуває франківський підприємець і дизайнер Станіслав Гуров, відомий під прізвиськом Тарас Каркас. Він спеціалізується на будівництві каркасних і модульних будинків під ключ за канадською технологією.

30 червня мешканці села Підлужжя звернулися до міського голови Руслана Марцінківа, вимагаючи провести перевірку законності будівництва комплексу, зокрема наявності у забудовника необхідних дозвільних документів у сфері водокористування та охорони довкілля.

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«На території комплексу вже пробурено вісім свердловин (криниць) для забезпечення роботи великого басейну. Такий значний водозабір може негативно вплинути на рівень ґрунтових вод, призвести до пересихання приватних криниць у навколишніх домогосподарствах», – йдеться у листі селян опублікованому в тредсі телеграм-каналу frankivskapravda.

Наразі в мерії Івано-Франківська на інцидент не відреагували. Водночас в More River Club зазначили, що будівництво комплексу ведеться з усіма необхідними погодженнями, передбаченими законодавством і підтвердили облаштування криниць на своїй території.

«На відміну від свердловин, криниці використовують поверхневі водоносні горизонти та не здійснюють глибокого забору води», – зазначили в компанії.

Будівництво More River Club триває з 2025 року. 1 липня на інстаграм-сторінці комплексу з’явилося відео засипання піском дна майбутнього басейну. Відкриття закладу заплановане на суботу, 4 липня, з концертом Анни Трінчер.