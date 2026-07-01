Акція протесту у Вигоді розпочалася 1 липня о 10:00

У середу, 1 липня, мешканці села Вигода Калуського району перекрили дорогу Р-21 Долина – Хуст на знак протесту проти зведення гідроелектростанції на річці Свіча.

Як повідомили ZAXID.NET у поліції Івано-Франківської області, акція розпочалася близько 10:00. Люди безперервно ходять пішохідним переходом, на місці події працюють правоохоронці.

За словами голови Вигодської селищної ради Миколи Мацалака, перекриття дороги організувала ініціативна група мешканців, які виступають проти будівництва ГЕС.

«Зараз ніхто не будує і не планує будувати ГЕС. Людям доносять інформацію не завжди правдиву. Територія, про яку йде мова, розташована у природоохоронній зоні річки Свіча. Фахівці, які розроблятимуть детальний план, не підуть на порушення», – зазначив посадовець.

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Нагадаємо, у грудні 2025 року на вимогу жителів селищна рада ухвалила рішення про розробку ДПТ в межах території по вул. Михайла Драгоманова, передбаченої під будівництво мініГЕС. За словами Миколи Мацалака, документ наразі не готовий.

Гідроелектростанцію на річці Свіча планує звести компанія ексдепутатів з Києва «Екоенергетика»

Перед цим мешканці змусили депутатів відмовити компанії «Екоенергетика» у зміні цільового призначення землі. Разом з цим Вигодська селищна рада поновила інвестору договір оренди землі площею 0,1 га до 2030 року.

В «Екоенергетиці» вважають думку громади неконструктивною і заявляють, що не відмовляться від ідеї будівництва ГЕС, продовжуючи готувати необхідні документи.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТзОВ «Екоенергетика» зареєстрована у Вигоді у 2013 році. Співвласником компанії є інвестиційний фонд «Комфорт Інвест», що входить до корпоративної групи ексдепутата Київської міськради Михайла Голиці та його зятя – депутата Київської міськради 7-8 скликань від БПП та «Удару» Миколи Негрича.