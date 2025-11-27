У Тернополі поліцейські розслідують падіння 18-річного студента з вікна третього поверху гуртожитку. Інцидент стався на вул. Львівській, де розташовані житлові гуртожитки Західноукраїнського національного університету. Про це ZAXID.NET повідомили в поліції області.

Про смерть юнака в поліцію повідомили лікарі однієї з тернопільських медичних установ. Вони розповіли, що в реанімації після шести днів лікування помер 18-річний чоловік. Травми він отримав внаслідок падіння, повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 27 листопада.



Під час перевірки правоохоронці встановили, що юнак потрапив у лікарню в ніч з 19 на 20 листопада. Його доправили медики бригади швидкої допомоги. В нього діагностували важкі тілесні ушкодження. Поліцейські також встановили, що він студент, житель Хмельниччини, який навчався у Тернополі.



Майже тиждень лікарі боролися за життя 18-річного чоловіка, але врятувати його не вдалося. За фактом смерті студента слідчі поліції відкрили провадження відповідно до ст. 115 КК України з поміткою «нещасний випадок». Всі деталі смерті студента встановлюють.