Нещасний випадок стався увечері 3 листопада

На агропідприємстві, яке розташоване на території Чортківського району, загинуло двоє чоловіків, віком 41 і 29 років. Попередньо, причина смерті – отруєння невідомими випарами. Тіла працівників відправили на судово-медичну експертизу, аби встановити, який саме газ призвів до нещасного випадку.



Про раптову смерть двох чоловіків на агропідприємстві в поліцію повідомив один із працівників фірми. Поліцейські встановили, що на місці працювали рятувальники, які підняли із закритого заглибленого приміщення зерносушарки тіла двох чоловіків, повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 4 листопада.



З’ясувалося, що двоє загиблих офіційно працевлаштовані на підприємстві в Заліщицькій громаді. Чоловіки працювали уже тривалий час. 29-річний житель села Ворвулинці спустився в приміщення для змащування механізму зерносушильної машини.

«Колеги забили тривогу, коли він тривалий час не піднімався, заглянули всередину і побачили його лежачим на дні. Щоб його витягнути в машину спустився 41-річний житель села Свидова. Він почав підніматися наверх сходами, однак впав вниз. Рятувальники підняли обох уже мертвими», – йдеться в повідомленні.



Тіла загиблих правоохоронці відправили на експертизу, яка визначить причину їх смерті. Попередньо, до трагедії могло призвести отруєння невідомими випарами чи газами.



Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК (порушення правил безпеки, що спричинило загибель людей).