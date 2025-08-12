Поліція викрила 19-річну лучанку, яка втягувала жінок у заняття проституцією та займалася безпосереднім пошуком клієнтів. За скоєне їй загрожує до семи років увʼязнення. Про це повідомила 12 серпня пресслужба поліції Волині.

За даними слідства, протягом 2024 року лучанка систематично втягувала інших жінок у заняття проституцією, тобто займалась сутенерством. Також вона курувала відповідні оголошення про надання послуг інтимного характеру за гроші в інтернеті.

Жінці оголосили про підозру за ч.1,2 ст.303 Кримінального кодексу України (сутенерство або втягнення в заняття проституцією). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.