У четвер, 27 листопада, 30-річний буковинець вчинив підпал у приміщенні синагоги садгорських хасидів у Чернівцях. Вогонь вдалось оперативно загасити, а палія затримала поліція, яка встановила, що він перебуває на обліку у спеціалізованому медзакладі.

Як вказано у повідомленні поліції, 27 листопада буковинець у приміщенні синагогина вул. Ярослава Мудрого в Чернівцях вчинив підпал побутових предметів. Палієм виявився 30-річний житель обласного центру, який перебуває на обліку у спеціалізованому медзакладі. Унаслідок підпалу ніхто не постраждав, а сума завданих збитків встановлюється.

«Об'єднана єврейська община України» інформує, що чоловік проник у синагогу, коли охоронець вийшов на ворота. Буковинець зібрав книги та підпалив їх. За даними всеукраїнської громадської організації, місяць тому буковинець намагався підпалити місцеву церкву, у нього нібито є психічні порушення.

«Будівля є однією з центральних святинь династії Садигура – заснованої рабином Ісраелем з Ружина. Синагога була зведена близько 180 років тому, реставрована у 2017 та вважається однією з найважливіших споруд у хасидському світі», – так громадська організація описала синагогу, у якій стався підпал.



Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.