Поліція оперативно затримали буковинця, який стріляв у повітря із стартового пістолету

У суботу, 15 березня, поліція оперативно затримали буковинця, який стріляв у повітря із пістолету. Правоохоронці встановили, що це був стартовий пістолет, у нього також вилучили гранату та запал, які скерують на експертизу.

Як вказано у повідомленні поліції, патрульні 15 березня помітили чоловіка, який стріляв у повітря із пістолета. Випадок трапився у Чернівцях, проте вулицю правоохоронці не вказують.

На місці працювали слідчі, які оперативно затримали 31-річного раніше судимого місцевого мешканця. У нього вилучили стартовий пістолет та предмети, зовні схожі на гранату і запал. Речові докази направлено для проведення необхідних експертиз.

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.296 (хуліганство) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Проводиться досудове розслідування.