Поліція затримала екс-прем'єра Болгарії Бойка Борисова
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У Болгарії внаслідок поліцейської операції затримано екс-прем'єр-міністра цієї країни Бойка Борисова. Раніше пройшли обшуки в нього та деяких інших політиків, включаючи екс-главу Мінфіну Владислава Горанова, зазначає «Еuronews».
Це підтвердили в уряді Болгарії та партії «ГЕРБ» (Громадяни за європейський розвиток Болгарії - ред.). Наприкінці минулого тижня Борисова переобрали на посаду її голови.
Напередодні в Болгарію завітала голова європейської прокуратури Лаура Кевеші. Вона заявила, що отримала близько 120 скарг на неправомірне використання європейських коштів, отриманих Софією за правління Борисова.
Мова йде про фонди, пов'язані з різного роду субсидіями, та кошти, виділені на боротьбу з коронавірусом.
Зазначимо, що Бойка Борисов - болгарський державний та політичний діяч. Прем'єр-міністр Болгарії з липня 2009 року до березня 2013 року, з листопада 2014 року до січня 2017 року та з травня 2017 року до травня 2021. Засновник та голова партії «ГЕРБ» з 3 грудня 2006 року.
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