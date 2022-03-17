Бойко Борисов з невеликими переривами перебував на посаді прем'єр-міністра Болгарії з червня 2009 до травня 2021 року

У Болгарії внаслідок поліцейської операції затримано екс-прем'єр-міністра цієї країни Бойка Борисова. Раніше пройшли обшуки в нього та деяких інших політиків, включаючи екс-главу Мінфіну Владислава Горанова, зазначає «Еuronews».

Це підтвердили в уряді Болгарії та партії «ГЕРБ» (Громадяни за європейський розвиток Болгарії - ред.). Наприкінці минулого тижня Борисова переобрали на посаду її голови.

Напередодні в Болгарію завітала голова європейської прокуратури Лаура Кевеші. Вона заявила, що отримала близько 120 скарг на неправомірне використання європейських коштів, отриманих Софією за правління Борисова.

Мова йде про фонди, пов'язані з різного роду субсидіями, та кошти, виділені на боротьбу з коронавірусом.

Зазначимо, що Бойка Борисов - болгарський державний та політичний діяч. Прем'єр-міністр Болгарії з липня 2009 року до березня 2013 року, з листопада 2014 року до січня 2017 року та з травня 2017 року до травня 2021. Засновник та голова партії «ГЕРБ» з 3 грудня 2006 року.