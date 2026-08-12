Підозрюваний виніс з будинку прикарпатця майже 185 тис. грн

Раніше судимий уродженець Львівщини, який перебуває у розшуку за СЗЧ, виніс з будинку прикарпатця майже 185 тис. грн. Крадієві загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області у середу, 12 серпня, інцидент стався в селі Березівка Рогатинської громади. Туди підозрюваний приїхав, щоб нібито влаштуватися на польові роботи.

Після невдалої співбесіди він дочекався, коли господар вийде з приміщення, та викрав із сумки гроші 1500 доларів, 1500 євро та 40 тис. грн. Загальна сума завданих потерпілому збитків склала майже 185 тис. грн.

«Після крадіжки фігурант за лічені години залишив межі Прикарпаття та прямував до місця проживання своїх батьків на Львівщині. Оперативники опрацювали записи з камер відеоспостереження, встановили автомобіль таксі, яким пересувався чоловік, відстежили маршрут його руху і затримали підозрюваного», – розповіли у поліції.

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Крадієм виявився 38-річний уродженець Львівщини, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Востаннє він відбував покарання за незаконне заволодіння автомобілем та звільнився з місць позбавлення волі у червні 2024 року.

Крім того, чоловік перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини. Затриманому інкримінують ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років ув’язнення.