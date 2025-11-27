У зловмисників вилучили гумовий човен і сітки

У селі Колодіївка Китайгородської громади правоохоронці виявили двох чоловіків на човні, який ловили рибу в річці Дністер. Серед улову браконьєрів було 15 екземплярів червонокнижного вирезуба. Про це повідомила пресслужба поліції Хмельниччини у четвер, 27 листопада.

Порушників помітили ввечері 26 листопада працівники водної поліції спільно з Чернівецьким рибоохоронним патрулем. За їхньою інформацією, двоє місцевих жителів віком 30 і 28 років за допомогою гумового човна та сіток займалися незаконним виловом риби.

«Зловмисники встигли витягти з води 214 рибин і чотирьох раків. Серед улову браконьєрів було і 15 екземплярів червонокнижного вирезуба, вартість одного оцінюється у 10 тис. грн», – зазначають інспектори.

Збитки від дій браконьєрів оцінили у понад 500 тис. грн. Поліцейські вилучили з місця події рибу та знаряддя лову – гумовий човен і сітки загальною довжиною близько 200 метрів.

Слідчі Кам’янець-Подільського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, точний розмір якого встановить суд.