Поліція затримала трьох викрадачів дизпалива з нафтопроводу на Турківщині

У Турківському районі правоохоронці вилучили 300 літрів дизельного палива, яке незаконно викачували з нафтопроводу. Про це у п’ятницю, 15 червня, повідомив відділ комунікації ГУ НП у Львівській області.

У Турківське відділення поліції 14 червня близько 2:00 надійшло повідомлення від співробітників «ПрикарпатЗахідтранс» про те, що поблизу селища Бориня невідомі особи здійснили несанкціоноване втручання у нафтопровід. Пізніше поліція з’ясувала, що крадіжку дизпалива здійснювали троє мешканців Городоцького та Самбірського районів, віком 18, 19 та 25 років.

«В каністрах, завантажених у автомобіль «Фольксваген Гольф», правоохоронці виявили та вилучили 300 літрів нафтопродуктів», - йдеться у повідомленні правоохоронців.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. За вчинення злочину трьом зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.