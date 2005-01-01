Поліція затримала трьох викрадачів дизпалива з нафтопроводу на Турківщині

СуспільствоКатерина Родак, сьогодні, 15:331350

До теми

У Турківському районі правоохоронці вилучили 300 літрів дизельного палива, яке незаконно викачували з нафтопроводу. Про це у п’ятницю, 15 червня, повідомив відділ комунікації ГУ НП у Львівській області.

У Турківське відділення поліції 14 червня близько 2:00 надійшло повідомлення від співробітників «ПрикарпатЗахідтранс» про те, що поблизу селища Бориня невідомі особи здійснили несанкціоноване втручання у нафтопровід. Пізніше поліція з’ясувала, що крадіжку дизпалива здійснювали троє мешканців Городоцького та Самбірського районів, віком 18, 19 та 25 років.

«В каністрах, завантажених у автомобіль «Фольксваген Гольф», правоохоронці виявили та вилучили 300 літрів нафтопродуктів», - йдеться у повідомленні правоохоронців.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. За вчинення злочину трьом зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

На Львівщині з незаконної АЗС вилучили 32 тонни дизпалива вартістю близько ₴1 млн ZAXID.NET
СБУ викрила масштабне розкрадання з нафтопроводів у трьох областях ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук