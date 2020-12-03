Поліцейські розшукали та затримали 35-річного чоловіка, причетного до вбивства своєї 47-річної знайомої у Львові. Про це повідомила Нацполіція Львівщини у четвер, 3 грудня.

Як повідомляють правоохоронці, 29 листопада у під’їзді одного з будинків на вул. Дністерській виявили мертвою 47-річну львів’янку. На її тілі були сліди побиття.

Правоохоронці встановили, що того дня жінка розпивала алкоголь із своїм знайомим, який її побив. Вона поверталась додому та від отриманих травм померла у під’їзді свого будинку. Поліцейські розшукали та затримали 35-річного львів’янина, причетного до вбивства жінки.

2 грудня слідчі повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.