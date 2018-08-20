Поліція завершила досудове розслідування щодо директора «Львівтеплоенерго»

СуспільствоСофія Лазуркевич, 20 серпня5510

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Поліція завершила досудове розслідування щодо директора «Львівтеплоенерго»
фото ZAXID.NET
Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо депутата Львівської обласної ради, директора ЛМКП «Львівтеплоенерго» Степана Пакіжа

У понеділок, 20 серпня, правоохоронці завершили досудове розслідування щодо депутата Львівської обласної ради, директора ЛМКП «Львівтеплоенерго» Степана Пакіжа, який підозрюється у службовій недбалості. Тепер справу передадуть до суду.

За версією прокуратури, він без належних повноважень уклав договір на суму понад 3 млн грн із фірмою-постачальником природного газу. Однак паливо не надійшло. Наразі Степан Пакіж, який продовжує очолювати ЛМКП «Львівтеплоенерго», та його адвокат ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження, після чого обвинувальний акт скерують до суду.

У «Львівтеплоенерго» заявляли, що у 2014 році, маючи підтвердження про виділені ліміти газу від газопостачальника, перерахували йому оплату. Оскільки газ «Львівтеплоенерго» не доставили, підприємство звернулося в суд для повернення коштів. З цього приводу підприємство отримало висновок державної судово-економічної експертизи, яка підтвердила правомірність дій підприємства.

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