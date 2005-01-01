Поліція з’ясовує обставини загибелі норвежця та місцевої жительки у Харкові

Слідчі виявили на місці події тіло 51-річного чоловіка - громадянина Норвегії

У Харкові внаслідок падіння з вікна будинку на вул. Мироносицькій загинув громадянин Норвегії, а в квартирі, яку він орендував, знайдено тіло жінки з численними ножовими пораненнями. Про це йдеться у повідомленні відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Як зазначається, в середу близько 10:55 до Київського відділу поліції надійшло повідомлення, що з вікна будинку на вул. Мироносицькій випав чоловік. «Слідчі виявили на місці події тіло 51-річного чоловіка. Попередньо з’ясовано, що загиблий є іноземним громадянином. Чоловік знімав квартиру в будинку, поруч із яким було знайдено його тіло. У квартирі, де мешкав іноземець, співробітники поліції знайшли тіло 40-річної харків'янки з ножовими пораненнями», - повідомив відділ комунікацій.

За цим фактом слідчий відділ Київського відділу поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Тіла чоловіка та жінки доправлено до моргу для з’ясування причин смерті.