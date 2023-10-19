Представлення Віктора Шанського відбулося у четвер, 19 жовтня

У Рівному представили тимчасового виконувача обов’язків начальника обласної поліції. Йдеться про Віктора Шанського – полковника поліції, який раніше працював на Чернігівщині. Додамо, його попередник Олександр Ганжа очолював рівненську поліцію протягом десяти місяців, але 13 жовтня його перевели на роботу в Дніпро.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, представлення нового виконувача обов’язків начальника поліції відбулося у четвер, 19 жовтня.

«Відповідно до наказу НПУ на Віктора Шанського покладено тимчасове виконання обов’язків за посадою начальника ГУНП в Рівненській області», – йдеться у повідомленні.

За словами голови Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля, пріоритетними завдяннями для поліції в ОВА вважають остаточну легалізацію бурштину, лісопереробку, АЗС. «Хоча хороші результати в цьому напрямку уже зроблені попередніми керівниками. Впевнений, новий керівник продовжить роботу в такому ж напрямку», – зазначив голова ОВА.

Про новопризначеного Віктора Шанського відомо, що службу в органах внутрішніх справ розпочав оперуповноваженим карного розшуку. Працював у оперативних підрозділах УМВС України в Чернігівській області, УБОЗ ГУМВС України в місті Києві та Київській області, обіймав посади керівного складу в ГУБОЗ МВС.

У 2016 році очолив управління кадрового забезпечення, а у 2019 році був призначений заступником начальника ГУНП в Чернігівській області, де і працював до призначення на Рівненщину.