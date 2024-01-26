Військового підозрюють у службовому підробленні та розтраті майна

На Хмельниччині полковника військового формування підозрюють у розтраті більше 650 тис. грн, виділених на ремонт паркану. Наразі 45-річного підозрюваного відсторонили від виконання службових обов’язків.

Як повідомила прес-служба Західної спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, в грудні 2020 року полковник уклав із підприємством договір про виконання будівельно-монтажних робіт із реконструкції огорожі військової частини.

«Він сфабрикував дані у актах приймання виконаних робіт та без здійсненого технічного нагляду передав папери до фінансово-економічної служби військової частини для перерахунку більше 3 млн грн бюджетних коштів, з яких майже 650 тис. грн за роботи, які не були виконані. Ці неправдиві документи стали підставою для складення та видачі платіжного доручення та безпідставного перерахування підприємству вказаної суми», – йдеться у повідомленні.

45-річному чоловікові вручили підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (розтрата чужого майна) та ч. 2 ст. 366 ККУ (службове підроблення). У разі доведення вини йому загрожує до 12 років ув’язнення. Наразі чоловіка відсторонили від роботи. Слідчі також перевіряють, хто ще був задіяний у схемі.