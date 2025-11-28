Владислав Косіняк-Камиш вважає, що обшуки в голови ОП можуть підсилити Росію та закликав не піддаватися емоціям

На тлі обшуків у будинку голови ОП Андрія Єрмака польський міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш у п’ятницю, 28 листопада, на брифінгу у Свіноуйсьце заявив про те, що очікує пояснень від української сторони та наголосив на необхідності прозорості в антикорупційній політиці України. Попри це політик наголосив, що стратегія підтримки України залишається незмінною, бо саме там, на його думку, лежить межа безпеки, у тому числі й Польщі. Про це повідомляє польська радіостанція новин RMF24.

Польський політик зазначив, що сподівається, що чотирирічна героїчна оборона України не буде зірвана через емоції, викликані обшуками у голови Офісу Президента України. На його думку, це може підсилювати сили Росії. Водночас політик наголосив на підтримці України, яка залишатиметься незмінною.

«Це не є гарною новиною для Польщі чи Західної Європи, чий кордон безпеки наразі пролягає на російсько-українській лінії фронту. Ми очікуємо пояснень. Наша стратегія підтримки України залишається незмінною, бо саме там лежать межі нашої безпеки, але неможливо приєднатися до Європейського Союзу без прозорості в антикорупційній політиці», – сказав Владислав Косиняк-Камиш.

Нагадаємо, вранці у п’ятницю, 28 листопада, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели обшуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Про це повідомив журналіст «Української правди» Михайло Ткач.