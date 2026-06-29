Німецькі міністерства обговорюють питання виплат жертвам злочинів, скоєних під час Другої світової війни

Польща передала федеральному уряду Німеччини конкретний план фінансових виплат жертвам злочинів, скоєних під час Другої світової війни. Наразі ініціативу обговорюють у кількох німецьких міністерствах. Про це 28 червня повідомила німецька газета Süddeutsche Zeitung.

За даними Інституту національної пам’яті Польщі, під час німецької окупації у 1939–1945 роках було вбито, ув’язнено, депортовано на примусові роботи або виселено 5 млн 845 тис. 109 громадян Польщі. За оцінками Варшави, нині живими залишаються близько 50 тис. постраждалих.

У вересні 2022 року партія «Право і справедливість» (PiS), яка тоді перебувала при владі, представила законопроєкт про репарації від Німеччини на суму 1,3 трлн євро. У Берліні тоді заявили, що не бачать правових підстав для таких виплат.

Тепер польська сторона запропонувала інший варіант. Він передбачає, що кожна жертва нацистських переслідувань зможе отримати щорічну виплату на суму 10 тис. злотих (приблизно 2,3 тис. євро) через Фонд німецько-польського примирення.

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Süddeutsche Zeitung пише, що це питання зараз розглядають кілька міністерств Німеччини. Уряд зволікає з рішенням через юридичні ризики, побоювання, що аналогічні вимоги можуть висунути інші країни, а також через складну бюджетну ситуацію.

За інформацією видання, приблизно два місяці тому деякі німецькі політики дійшли висновку, що питання репарацій остаточно закрите, а з боку Німеччини можливий лише «гуманітарний жест».

За підрахунками журналістів, реалізація польської пропозиції коштувала б Німеччині близько 300 млн євро. Однак єдиної позиції в уряді поки що немає, а Міністерство фінансів Німеччини відмовилося від публічних коментарів.

Тим часом через затягування рішення дедалі більше літніх жертв нацистських переслідувань помирають, так і не дочекавшись фінансової допомоги від Німеччини, констатує видання.