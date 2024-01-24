Зокрема, протести розпочалися у прикордонному населеному пункті Медика

У Польщі розпочалися протести фермерів проти розширення безмитного імпорту агропродовольчої продукції з України. Протести триватимуть у понад 200 локаціях на дорогах, де польські фермери блокуватимуть рух своєю технікою, повідомило польське радіо RMF24 у середу, 24 січня.

Зокрема, за даними радіо, протести відбудуться на кордоні з Україною – поблизу КПП «Медика – Шегині» та у прикордонному польському місті Грубешів. У більшості міст протести розпочалися опівдні і тривали від двох до трьох годин.

Скільки саме триватимуть протести польських фермерів, наразі невідомо. Загальнонаціональний протест пройде під гаслом «Європа — це вирощувати і розводити».

Rozpoczął się protest rolników na DK 5 koło Dobromierza i Strzegomia na Dolnym Śląsku. @RMF24pl pic.twitter.com/UWtciAnbXU — Bartłomiej Paulus (@BartekPaulus) January 24, 2024

За даними польських ЗМІ, майже 100 тракторів вирушили у бік Варшави для протесту. Фермери вимагатимуть у міністерства аграрної політики Польщі скасування обмежень згідно з «кліматичною директивою».

Крім того, страйкарі протестують проти розширення безмитного імпорту українського зерна та іншої агропродукції. Зазначається, що протестувальники хочуть привернути увагу влади до необхідності підготовки стратегії вступу України до Євросоюзу у сільськогосподарській сфері. Також польські фермери вимагають переглянути зміст Єдиної аграрної політики для Польщі до 2027 року.

Нагадаємо, 16 січня польські фермери після перемовин з новообраним урядом домовилися щодо припинення протестів на кордоні з Україною. Того ж дня страйкарі розблокували усі пункти пропуску – «Ягодин-Дорогуськ», «Гребенне – Рава-Руська», «Краківець – Корчова» та «Медика – Шегині». Водночас фермери заявили, що відновлять протести.