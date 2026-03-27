Понад 100 польських професорів підписалися під відкритим листом із закликом вжити всіх можливих заходів для закінчення війни в Україні. Представники польської спільноти медиків та науковців у галузі охорони здоров’я вважають, що інтерес громадськості «зміщується на нові теми». Про це повідомив сайт RMF24.

«Сьогодні, коли світ з тривогою спостерігає за новими осередками конфліктів, а особливо за драмою, що розгортається на Близькому Сході, ми тим більше маємо пам’ятати, що війна не знає ієрархії страждань. Те, що нові трагедії привертають увагу, не означає, що старі рани перестануть кровити. Україна досі палає, а її мешканці досі борються за право на життя, – наголошують автори звернення. – Ми не можемо дозволити собі втомитися від війни».

Медики та науковці наголошують, що мовчання є тихою згодою на зло. Суспільство не може знечутилися до такої повсякденності і дозволити жорстокості прикритися мовчанням.

«Війна в Україні – це не лише регіональний конфлікт. Це системний удар по фундаментах нашого світу – по праву на життя, свободу та самовизначення. Україна стала полігоном для жорстоких режимів, які перевіряють, як далеко вони можуть зайти, перш ніж демократичний світ реально відреагує. Якщо сьогодні ми дозволимо, щоб втома від війни заглушила нашу емпатію, завтра ми можемо прокинутися у світі, де насильство стане валютою політики», – йдеться у відкритому листі.

Поляки підкреслюють, що Україна сьогодні бореться за спільну свободу. Тому не можна мовчати про цю жорстокість доти, доки не запанує справедливий мир, а винні у злочинах не будуть засуджені.