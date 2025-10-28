Конрад Беркович отримав штраф у 500 злотих за спробу крадіжки

У польському Кракові поліція затримала за спробу крадіжки товарів для дому зі шведського магазину Ikea польського депутата ультраправої та проросійської Конфедерації «Свобода та Незалежність» Конрада Берковича. Про це 27 жовтня повідомив польський канал RMF FM.

Телеканал повідомив, що депутат намагався вкрасти кухонне начиння вартістю 400 злотих. На місце події викликали поліцію.

Правоохоронці встановили особу підозрбваного та виписали йому штраф у 500 злотих – у Польщі крадіжка речей до 800 злотих є проступком. Товар повернули до магазину, а Берковича відпустили. Зазначається, що політик не розкрив, що є членом польського парламенту.

На повідомлення про крадіжку товару з IKEA відреагував прем’єр-міністр Дональд Туск та ще низка політиків.

«Одного з лідерів Конфедерації, Берковича, спіймали на спробі крадіжки з магазину IKEA. Небагато порівняно з ПіС (“Право і Справедливість” – ред.), але з чогось треба починати», – написав Туск.

Водночас член Конфедерації Славомір Менцен намагався виправдати Берковича та заявив, що той випадково пропустив товари під час розрахунку на касі самообслуговування. Ту саму тезу озвучив і сам Беркович на своїй сторінці в Х, паралельно звинувативши у «грабунку поляків» опозиційного політика Романа Гертиха та Дональда Туска.