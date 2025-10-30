Андрій Кучерепа очолював ансамбль упродовж 25 років

У четвер, 30 жовтня, помер багаторічний керівник ВІА «Ватра» Андрій Кучерепа. Він керував ансамблем упродовж 25 років після трагічної смерті Ігоря Білозіра.

«Протягом понад 25 років Андрій Євгенович був незмінним творчим лідером колективу, який гідно продовжував справу свого засновника – народного артиста України Ігоря Білозора. Завдяки його професіоналізму, відданості українській пісні та щирій любові до мистецтва “Ватра” не лише зберегла свою унікальність, а й стала символом культурної стійкості та натхнення», – повідомили у департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА.

«Ватра» – один із перших українських вокально-інструментальних ансамблів. ВІА виник у 1971 році при Львівській філармонії. Першим керівником «Ватри» був Михайло Мануляк. Ансамбль створював джазові кавери на українські народні пісні, а також поклав на музику тексти заборонених дисидентів: Грицька Чубая, Ігоря Калинця тощо. Із 1979 по 2000 рік часу ВІА «Ватру» очолював Ігор Білозір.

Додамо, що серед найвідоміших пісень «Ватри» – «Мамина світлиця», «Весільний марш», «Коханий», «Перший сніг».