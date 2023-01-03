Помер головний редактор парламентської газети «Голос України»
Анатолій Горлов помер на 75-му році життя
Суспільство — АК, 0 1
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Анатолій Горлов понад 20 років пропрацював головним редактором парламентської газети
У ніч на 3 січня помер головний редактор парламентської газети «Голос України» Анатолій Горлов, який очолював редакцію офіційного видання Верховної Ради понад 20 років.
«Ця звістка – мов грім з ясного неба: в ніч з 2 на 3 січня, на 75-му році життя, помер Анатолій Федорович Горлов, багатолітній головний редактор «Голосу України. На цій посаді він служив до кінця свого останнього робочого дня», – йдеться у повідомленні на офіційній сторінці «Голосу України» у Facebook.
На роботу у «Голос України» Анатолій Горлов прийшов з моменту заснування газети у 1990 році на посаду заступника головного редактора, з 2002 року працював головним редактором.
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