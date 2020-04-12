Помер хворий на коронавірус монах Києво-Печерської лаври

Настоятель лаври митрополит Павло госпіталізований в Олександрівську лікарню

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 13:3627542

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Помер хворий на коронавірус монах Києво-Печерської лаври
фото з відкритих джерел
Офіційно кількість хворих у лаврі сягнула 30-ти

У Києві від коронавірусу Covid-19 помер монах Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), архімандрит Києво-Печерської лаври Нектарій. Про це ZAXID.NET стало відомо з джерел в середовищі УПЦ (МП).

«Помер від коронавірусу монах із Києво-Печерської лаври, архімандрит Нектарій, який був видатним духівником!», – повідомило джерело.

Також стало відомо, що настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло, у якого раніше запідозрили Covid-19, через погіршення самопочуття госпіталізований в Олександрівську лікарню. Досі, за інформацією ЗМІ, він перебував на самоізоляції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що коронавірус виявили в 26 монахів Києво-Печерської лаври.

4 квітня на офіційному сайті Києво-Печерської лаври з’явилося оголошення, що вона оперативно закривається на карантин. І всі служби відтепер будуть проводитися винятково в закритому режимі без допуску вірян.

У той же день з'явилося повідомлення, що «для запобігання спалаху епідемії, викликаної вірусом Covid-19, братія Свято-Успенської Києво-Печерської лаври провела тестування на наявність захворювання».

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