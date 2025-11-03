Богдан Залізняк помер на 80-му році життя

3 листопада на 80-му році життя помер поет, публіцист, викладач факультету журналістики Львівського університету Богдан Залізняк. Про це повідомила відповідальна секретарка Спілки письменників України у Львові Леся Бернакевич.

Богдан Залізняк працював у видавництві «Каменяр» (1973-1992), був головним редактором часопису «Український ліс» (1992-1995), а згодом – доцентом кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національного університету імені Івана Франка (1995-2007). Від 2008 року очолював пресцентр наукової журналістики Західного наукового центру НАН України та МОН України.

Богдан Залізняк є автором поетичних збірок «Перше коло», «Із сином за руку», «Щоденник», «І світ кудись летів», «Ти молода по-молодому», а також книги інтервʼю «Діалоги тривають», у якій він опублікував розмови із видатними сучасниками.