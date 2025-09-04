Джорджо Армані помер на 92-му році життя

У вічі 91 року помер італійський модельєр Джорджо Армані. Про це повідомило італійське видання Il Mattino із посиланням на повідомлення модного дому Armani Group у четвер, 4 вересня.

«З глибоким сумом Armani Group повідомляє про смерть свого творця, засновника та невтомної рушійної сили: Джорджо Армані. Пан Армані, як його завжди з повагою та захопленням називали співробітники та колеги, мирно помер в оточенні близьких», – повідомили у модному домі.

Востаннє дизайнер з’являвся у соцмережах 11 липня, в день свого народження.

Похорон Джорджо Армані буде приватним, а каплиця в Мілані, де з ним можна буде попрощатися, буде відрита з 6 по 7 вересня.

Що відомо про Джорджо Армані

Джорджо Армані народився 11 липня 1934 року. Він здобував освіту медика, проте згодом кинув навчання та пішов служити в армію. Після цього Армані почав працювати оформлювачем вітрин у найбільшому магазині Мілана La Rinescente, що дало йому поштовх до модної кар’єри.

У 1975 році Армані разом з партнером Серджо Галеотті випустив першу чоловічу лінію prêt-a-porter, а в 1976 – жіночу лінійку під власним брендом Giorgio Armani.

Армані був відомий як найбагатша квір-людина у світі – станом на 2017 рік, його статки становили 8,1 млрд доларів. Сам він стверджував, що ав стосунки як з жінками, там і чоловіками.

2001 року Армані визнали найуспішнішим дизайнером італійського походження. Його також називають новатором у моді червоної доріжки.

Для реклами Армані використовував нові та нетрадиційні методи реклами – у 1980-х це були телевізійні ролики та рекламні банери, а також власний журнал для споживачів. Крім того, саме Армані у 2007 році вперше транслював в Інтернеті презентацію своєї нової колекції.

Джорджо Армані цікавився спортом та неодноразово створював костюми для низки футбольних клубів. Також він кілька разів ставав дизайнером костюмів для італійської збірної на Олімпійських іграх.

У 2021 році став кавалером Великого хреста Ордена «За заслуги перед Італійською Республікою».

Армані й Україна

У лютому 2022 року Армані у своєму заключному шоу на Тижні моди в Мілані підтримав Україну – моделі дефілювали по подіуму у повній тиші. Через гучномовець він виголосив, що його рішення не використовувати музику в шоу було прийняте на «знак поваги до людей у трагедії, що розгортається».

Згодом він опублікував пост в інстаграмі, в якому пообіцяв виділити 500 млн євро до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, пожертвувати базовий одяг для біженців та залучити працівників Giorgio Armani до підготовки цих вантажів.