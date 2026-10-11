Володимира Кучірку взяли під арешт з можливістю вийти під заставу 25 млн грн

У неділю, 11 жовтня, Івано-Франківський міський суд обрав запобіжний захід власнику компанії «Фабрика квартир» Володимиру Кучірці, якого підозрюють у шахрайстві на ремонтах нерухомості «під ключ». Він перебуватиме під вартою до 7 грудня з можливістю внесення 25 млн грн застави. Про це повідомило Суспільне із зали суду. За матеріалами справи, потерпілими є 31 людина, а загальна сума збитків перевищує 32 млн грн.

Прокурор Ілля Романовський просив суд взяти Кучірку під варту на 60 діб із можливістю внесення 31 млн 948 тис. 800 грн застави. Натомість адвокат підозрюваного Ігор Мамчур наполягав на заставі у 300 тис. грн або нічному домашньому арешті.

Суддя Тарас Антоняк вирішив взяти Володимира Кучірку під варту, визначивши заставу в розмірі 25 млн грн.

Нагадаємо, у п’ятницю, 9 жовтня, в Івано-Франківську правоохоронці затримали засновника «Фабрики квартир» Володимиру Кучірці повідомили про підозру у шахрайстві за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

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10 липня липні ZAXID.NET опублікував розслідування про роботу «Фабрики квартир», яка мала філії в Івано-Франківську, Львові, Києві та польському Вроцлаві й пропонувала ремонти «під ключ». Клієнти сплачували від сотень тисяч до кількох мільйонів гривень, однак компанія виконувала ремонти лише частково або зупиняла їх і переставала виходити на зв’язок. Частину договорів компанія оформлювала через різних фізичних осіб-підприємців та юридичні особи.