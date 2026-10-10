Володимира Кучірку затримали

У п’ятницю, 9 жовтня, в Івано-Франківську правоохоронці затримали засновника «Фабрики квартир» Володимира Кучірку за підозрою у шахрайстві. Про це повідомило франківське видання «Курс». Кучірці повідомили про підозру у шахрайстві за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід.

Інформацію про затримання підтвердили і джерела ZAXID.NET. Одна з клієнток компанії, яка звернулася до правоохоронців, повідомила, що на 10 жовтня їй призначили допит. Однак, за її словами, у зв’язку із затриманням Кучірки його перенесли.

10 липня липні ZAXID.NET опублікував розслідування про роботу «Фабрики квартир», яка мала філії в Івано-Франківську, Львові, Києві та польському Вроцлаві й пропонувала ремонти «під ключ». Клієнти сплачували від сотень тисяч до кількох мільйонів гривень, однак компанія виконувала ремонти лише частково або зупиняла їх і переставала виходити на зв’язок. Частину договорів компанія оформлювала через різних фізичних осіб-підприємців та юридичні особи.

Після розголосу та звернень потерпілих до правоохоронців суди Львівської, Івано-Франківської областей наклали арешт на кошти й майно ТОВ «Фабрика квартир» щонайменше у чотирьох цивільних справах. Загальна сума, у межах якої арештували активи компанії, становить 2,38 млн грн. Окремо суд арештував кошти пов’язаного з брендом ТОВ «ФК Компані» в межах 873,3 тис. грн.

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Крім того, як йдеться в ухвалі Львівського апеляційного суду від 17 вересня, поліція Львівщини розслідує можливе шахрайство представників «Фабрики квартир» у кримінальному провадженні, відкритому 24 липня 2026 року. На момент винесення ухвали справу розслідували за ч. 4 ст. 190 КК України. У документі наведені заяви трьох клієнтів про ймовірні збитки на загальну суму понад 5,1 млн грн.

Жінка звернулася до поліції 3 липня. За її заявою, директор, бухгалтер, менеджер компанії та один із підприємців отримали від неї понад 2,13 млн грн під приводом ремонту будинку, однак не мали наміру виконувати свої зобов’язання.

7 серпня до поліції надійшли заяви ще двох клієнтів. Один повідомив про ймовірне заволодіння понад 1,13 млн грн, сплаченими за ремонт квартири, інший – про понад 1,85 млн грн за ремонти двох квартир. Загалом у наведених в ухвалі заявах ідеться про ймовірні збитки на понад 5,1 млн грн.

В ухвалі також йдеться, що 20 серпня правоохоронці провели обшуки у помешканні та автомобілі людини (імовірно, Кучірки), яка фігурує в матеріалах розслідування, а у помешканні вилучили службову документацію «Фабрики квартир», чеки, блокноти з рукописними записами, телефон і ноутбук.

Водночас із цієї ухвали не можна встановити, чи саме в межах цього провадження 9 жовтня затримали Володимира Кучірку. Паралельно клієнти «Фабрики квартир» подали численні цивільні позови, у яких вимагають повернути гроші за незавершені ремонти та непоставлені матеріали. Розгляд цих справ триває.