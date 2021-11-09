У Національній поліції України від роботи було відсторонено 405 невакцинованих працівників, заявив її голова Ігор Клименко.

«405 працівників взагалі по Україні [невакцинованих було відсторонено від роботи у НПУ]. Вони невакциновані, і вони наражають на небезпеку інших працівників», – поінформував він на брифінгу у вівторок, 9 листопада, повідомив «Укрінформ».

Клименко також сказав, що у Нацполіції на коронавірус хворіє 2500 осіб, а вакциновано проти цієї хвороби практично 95% працівників.

Нагадаємо, з 8 листопада в Україні почали відстороняти від роботи невакцинованих державних службовців та працівників галузі освіти. На час відсторонення їм не платитимуть зарплату.

9 листопада Міністерство охорони здоров’я розширило перелік професій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації. У них є час вакцинуватися до 9 грудня.