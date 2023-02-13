Частину рибалок вдалося врятувати місцевим мешканцям

Понад 40 чоловіків, які вийшли порибалити на Дніпрі поблизу села Шульгівка Дніпропетровської області, застрягли на крижинах. Дрейфуючих на кризі рибалок за 150 метрів від берега помітили місцеві, після чого викликали ДСНС. Операція з порятунку чоловіків тривала понад чотири години.

Повідомлення про рибалок на кризі надійшло до ДСНС близько 11:50 неділі, 12 лютого. «До служби порятунку звернулися очевидці, які побачили, що на річці Дніпро дві крижини з рибалками дрейфують від берега. За словами очевидців, на відстані 150 м від берега на кризі перебуває близько 40 рибалок. До місця залучено рятувальників та водолазно-рятувальну групу. Для надання допомоги долучились місцеві мешканці із власним плавзасобом», – йдеться у повідомленні рятувальників.

До порятунку чоловіків долучилися місцеві мешканці із власними човнами. Їм вдалося врятувати шістьох осіб, ще 35 рибалок дістали працівники ДСНС.

Один із врятованих у коментарі місцевим журналістам розповів, що крига раптово розломилася у кількох місцях. «На кризі утворились тріщини. Це відбулося одночасно у декількох місцях, а сильний вітер розніс крижини у різні боки. П'ятеро людей – на одній крижині, восьмеро – на іншій і так далі», – розповів один з врятованих рибалок у коментарі для місцевого видання «Наше Місто».

Чоловіки подякували рятувальникам і заявили, що попри небезпеку і далі виходитимуть на риболовлю.