У цей день завжди прибирали в будинку: все мили та начищали

30 січня християни східного обряду відзначають Собор Трьох Святителів – свято на честь Василія Великого, Іоанна Златоуста та Григорія Богослова. УНІАН розповідає, що у цей день важливо не лише вшановувати пам’ять святих, а й дотримуватися традицій.

Що можна робити на Собор Трьох Святителів

У цей день завжди прибирали в будинку: все мили та начищали. Вважалося, що так можна привернути удачу і добробут. Ще одна з традицій 30 січня – примирення. В цей день заведено миритися з усіма, з ким до цього були конфлікти або сварки, і просити один в одного пробачення. Якщо цього не зробити, то залишитеся у сварці на весь рік.

Також в цей день дівчата причаровували свого коханого, якщо той не звертав на них увагу. Робили це так: вішали на дерева різноколірні стрічки та промовляли ім'я хлопця.

30 січня віряни моляться перед іконою трьом святим – Василю Великому, Григорію Богослову та Іоанну Златоусту – про сімейне щастя, достаток, взаєморозуміння з близькими. У Василя Великого просять позбавити зла і спокуси та зміцнити дух. Іоанну Златоусту моляться, щоб він уберіг від обману, а Григорію Богослову – про настанову на праведний шлях.