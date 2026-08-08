Деякі з міфів можуть призвести до помилок у догляді або навіть нашкодити здоров’ю улюбленця

8 серпня відзначають Міжнародний день котів. Навколо цих домашніх улюбленців існує чимало поширених міфів, які не завжди відповідають дійсності. Одні з них можуть здаватися цілком невинними, однак деякі можуть призвести до помилок у догляді або навіть нашкодити здоров’ю улюбленця. VetikoClinic розповідає, які популярні міфи не відповідають дійсності.

Міф 1. Коти бачать у повній темряві.

Коти справді значно краще за людей бачать за слабкого освітлення. Їхні очі мають великі зіниці, значно більше світлочутливих клітин та спеціальний світловідбивний шар – tapetum lucidum. Саме він підсилює навіть слабке освітлення, тому кіт гарно бачить навіть у сутінках або при місячному світлі.

Але якщо світла зовсім немає, кіт не бачить. У такі моменти він покладається на слух, нюх та вібриси.

Міф 2. Якщо кіт муркоче, він щасливий.

Муркотіння не завжди означає, що кіт задоволений або щасливий. Тварини можуть муркотіти коли їм боляче, під час сильного стресу та навіть під час пологів.

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Вважається, що муркотіння допомагає тварині заспокоїтися. Тому якщо кіт муркочу, але при цьому відмовляється від їжі, ховається або поводиться доволі незвично – це привід звернутися до ветеринара.

Міф 3. Молоко – найкращий напій для котів.

Ще одне поширене уявлення – котам можна давати молоко. Проте насправді найкращим напоєм для них є звичайна вода.

Після того як кошенята перестають харчуватися молоком матері, у більшості з них в організмі перестає вироблятися достатня кількість ферменту лактази, який потрібен для перетравлення молочного цукру.

Через це навіть невелика кількість звичайного коров’ячого молока може викликати діарею, здуття, біль у животі та порушення роботи кишківника.

Міф 4. Якщо кіт їсть багато риби, він буде здоровішим.

Насправді риба не повинна бути основою раціону кота. Деякі види сирої риби містять фермент тіаміназу, який руйнує вітамін В. Також надлишок окремих видів риби може сприяти накопиченню деяких мінералів і негативно впливати на здоров’я сечовидільної системи тварини.

Тому повнораціонний корм є значно кращим варіантом для кота.

Міф 5. Котам не страшні падіння з висоти.

Коти справді мають рефлекс перевертання, який дозволяє їм під час падіння розвернути тіло, проте це не захищає від травм. Після падіння кіт може отримати: перелом кінцівок, травми, розриви внутрішніх органів, ушкодження легень та черепно-мозкові травми.