Порошенко готовий обміняти 11 російських бойовиків на українських політв'язнів

Україна готова обміняти 11 громадян Росії, засуджених в Україні за злочини проти суверенітету, на українських політв’язнів, які утримуються в російських в’язницях. Про це у четвер, 16 серпня, повідомила перший заступник голови Верховної Ради, уповноважений президента в Мінській гуманітарній групі Ірина Геращенко.

За її словами, українська сторона направить представникам Росії в Тристоронній контактній групі інформацію про заяви громадян РФ, ув'язнених в Україні, які хочуть повернутися в Росію для подальшого відбування покарання.

«Наш президент (Петро Порошенко, – ред.) готовий помилувати російських диверсантів і злодіїв в обмін на звільнення наших політв'язнів», – повідомила Геращенко.

Також вона зазначила, що ці громадяни засуджені за дуже важким статтями, в тому числі – тероризм.

«Тому коли Кремль називає Олега Сенцова «терористом» за сфабрикованою ФСБ справою, нехай краще подбає про реальних терористів, засланих ФСБ і Кремлем воювати в Україну», – додала Геращенко.

Нагадаємо, загалом у Росії й анексованому нею Криму утримують близько 70 українських політв'язнів. Остаточне рішення про помилування ухвалює президент РФ Володимир Путін.

Як повідомляв ZAXID.NET, Сенцов перебуває в російському ув’язненні з серпня 2015 року. 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити з російських тюрем усіх українських політв’язнів. При цьому російська влада нікого до Сенцова не пускає – ані українську уповноважену з прав людини, ані правозахисників з Amnesty International, ані священика. Мати Сенцова попросила російського президента Володимира Путіна помилувати її сина. В Адміністрації Путіна заявили, що Олег Сенцов має особисто звернутися до президента Росії з проханням про помилування, інакше відповідну процедуру розпочати неможливо.