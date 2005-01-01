Порошенко підписав указ про зміцнення статусу української мови

Петро Порошенко виконав обіцянку, яку дав на врученні Шевченківської премії

Президент Петро Порошенко у четвер, 31 травня, підписав указ про невідкладні заходи щодо зміцнення позицій української мови. Про це він заявив на святі останнього дзвоника в Ямницькому ліцеї на Івано-Франківщині.

«Я підписую указ про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створення єдиного культурного простору України», – зазначив Порошенко, підписуючи відповідний документ, повідомив «Укрінформ».

За його словами, цим указом з 2018 року оголошується Десятиліття української мови.

Водночас президент зауважив, що протягом останніх п'яти років відбулося багато змін у різних сферах щодо використання саме державної мови. Зокрема, на радіо й телебаченні запроваджено квоти на продукцію українською мовою, левова частка книг також видається українською.

«Нарешті почали читати українською, українська мова нарешті викликає великий попит», – наголосив Порошенко.

Як повідомляв ZAXID.NET, президент Петро Порошенко 9 березня на церемонії вручення Шевченківської премії у відповідь на заклики оголосити 2018 рік Роком утвердження державної мови оголосив, що підпише указ про десятирічну програму зміцнення статусу української мови як державної.