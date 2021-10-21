Porsche 718 Cayman GT4 RS

Сьогодні модельний ряд Porsche включає п'ять версій моделі з індексом 718: Cayman, Cayman T, Cayman S, Cayman GTS 4.0 та Cayman GT4, останній з яких є найбільш продуктивним. Наступного місяця виробник додасть шосту версію – 718 Cayman GT4 RS, яка вже встигла довести свою перевагу над «звичайним» GT4.

На знаковому треку Нюрбургринг RS-версія показала на 23,6 секунди кращий час за Cayman GT4. З цим досягненням автовиробник оголосив, що новий спортивний автомобіль завершує фінальне тестування, перед дебютом десь наступного місяця. Оголошення підкріплене офіційними фото майбутньої новинки та відео з заїздом на Нюрбургрингу.

Porsche 718 Cayman GT4 RS. Фото Porsche

«Під час розробки, ми надали 718 Cayman GT4 RS все, що характеризує справжню модель RS: легку конструкцію, більшу притискну силу, більшу потужність та, звичайно, ще вищий рівень чутливості та зворотного зв'язку на кермі для водія», – каже Андреас Прейнінгер з команди розробників. «Фантастичний час кола на Нордшляйфе є потужним доказом того, наскільки помітні ці покращення».

Амбасадор бренду Porsche та тест-пілот Йорг Бергмайстер виїхав на купе на трасу Нюрбургринг-Нордшляйфе та пройшов коротке коло у 20,6-кілометра за 7: 04,511 хвилин, що на 23,6 секунди швидше, ніж це зробив Cayman GT4. Porsche змінив автомобіль для безпеки водія, додавши гоночне сидіння та шини Michelin Pilot Sport Cup 2 R, хоча шини будуть доступною опцією.

Налаштування силового агрегату залишаються в таємниці, хоча відомо, що GT4 використовує 4-літровий шестициліндровий двигун Porsche потужністю у 414 кінських сил і з крутним моментом у 418 Ньютон-метрів. За чутками, у GT4 RS він розвиває усі 500 кінських сил.