Олександра Сладкова понад 10 років працює в структурі Львівської міськради

Заступниці директора департаменту економічного розвитку Львівської міськради, колишній очільниці міського управління екології Олександрі Сладковій повідомили про підозру у кримінальному провадженні.

«Службовій особі Львівської міськради повідомлено підозру за ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст 364 ККУ», – розповіли ZAXID.NET у прокуратурі Львівщини. Водночас у прокуратурі не розголошують прізвища підозрюваної.

Підозру у службовому підробленні та зловживанні владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, отримала 37-річна заступниця директора департаменту економічного розвитку, колишня очільниця управління екології та природних ресурсів Олександра Сладкова.

«Як колишньому керівнику управління екології мені оголосили підозру. Це не боротьба, бо ворогів у мене особисто справді немає. Ще один етап, який варто пройти, щоб стати сильнішою і здобути новий досвід. Так, служба в органах місцевого самоврядування це складно, а іноді дуже складно. Але це винагороджується результатами», – написала сама Олександра Сладкова у Facebook.

Правоохоронці і сама посадовиця не розголошують більше подробиць справи. Нагадаємо, наприкінці 2022 року у Львові втілювали масштабний проект очистки семи водойм: двох озер в парку «Піскові озера», трьох озер в Снопківському парку, озера в Горіховому гаю та озера в парку Архангела Михаїла. Після цього правоохоронці оголосили підозру підприємцеві з Яворівщини Любомиру Сікорі у привласненні майже 760 тис. грн під час очищення ставків у Львові. Він був єдиним учасником і переможцем тендеру та мав виконати роботи за 1,2 млн грн до кінця 2022 року.