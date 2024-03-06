Олександра Сладкова понад 10 років працює в структурі Львівської міськради

Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід (особисте зобов’язання) підозрюваній у службовому підробленні та зловживанні службовим становищем посадовиці Львівської міськради Олександрі Сладковій. В ухвалі суду наведено також деталі оголошеної підозри.

Як вказано у судовій ухвалі, колишню начальницю управління екології ЛМР, а зараз заступницю директора департаменту економічного розвитку Олександру Сладкову підозрюють у службовому підробленні та зловживанні службовим становищем. Наприкінці листопада 2022 року між підприємцем та управлінням екології ЛМР в особі Олександри Сладкової уклали договір на очистку водойм у чотирьох парках: Снопківський, Піскові озера, Горіховий гай та парк Архангела Михаїла.

Як повідомляв ZAXID.NET, єдиним учасником і переможцем аукціону став Любомир Сікора, який мав за 1,2 млн грн до кінця 2022 року виконати роботи.

Слідство вважає, що Олександра Сладкова, знаючи про завищену вартість робіт та про те, що вони ще не завершені, у грудні 2022 року підписала від власного імені та завірила печатками управління екології два акти виконаних робіт. В ухвалі вказано, що на підставі цих актів підприємцю заплатили за роботу, яка документально не підтверджена, це призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 758 тис. грн. В матеріалах справи вказано, зокрема, що у актах виконаних будівельних робіт включено роботу будівельної техніки (екскаватора), що є документально не підтвердженим.

Олександрі Сладковій повідомили про підозру за двома статтями кримінального кодексу (ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366) ще 28 лютого, правоохоронці та сама посадовиця підтвердили факт оголошення підозри 4 березня, але не повідомляли деталей справи.

Суддя Назарій Нор обрав Олександрі Сладковій міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання – їй заборонено спілкуватись зі свідками у цій справі, відлучатись з Львівської області, Сладкова також має прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду.

Нагадаємо, що підприємця Любомира Сікору правоохоронці підозрюють у службовому підробленні (ч. 2 ст. 366 ККУ) та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 ККУ).