Олена Бохонська заявила, що була «занадто емоційною та висловилась некоректно»

У Хмельницькому між начальницею департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Оленою Бохонською та представниками громадської організації «Підтримка України» виник конфлікт. Волонтери звинуватили посадовицю у зверхньому ставленні до ветеранів під час зустрічі в ОДА. Після розголосу Бохонська записала відео з публічними вибаченнями. Водночас у коментарі ZAXID.NET вона заявила, що «ніколи б не сказала того, у чому її звинувачують».

Першими про інцидент повідомили у середу, 12 листопада, представники ГО «Підтримка України». В опублікуваному у фейсбуці відеозверненні вони заявили, що під час офіційного візиту разом із ветеранами спільноти «Новий Горизонт» до облдержадміністрації директорка департаменту економічного розвитку нібито поводилась неприпустимо – замість діалогу проявляла хамство, звинувачувала ветеранів у «підробці документів» та говорила з ними зверхньо.

Організація також навела попередні фрази Бохонської, які, за їхніми словами, чули раніше:

«Вас ніхто не змушує займатись громадською діяльністю».

«Навіщо ви взагалі цим займаєтесь?».

«Ваша робота неважлива».

13 листопада голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що зустрівся з представниками організації та порушив дисциплінарне провадження щодо Олени Бохонської.

«Дисциплінарній комісії доручено у найкоротші терміни завершити роботу та подати пропозиції щодо заходів впливу», – заявив він.

Ввечері того ж дня на фейсбук-сторінці облдержадміністрації опублікували публічне вибачення директорки департаменту. У ньому посадовиця заявила, що стався прикрий випадок, про який вона щиро шкодує. За словами Олени Бохонської, вона була «занадто емоційною та висловилась некоректно».

«У ситуації, що склалася, мені, як будь-якому держслужбовцю, потрібно було проявити стриманість та врівноваженість, як вимагають правила професійної етики. Висловлюю щирі вибачення пану Андрію Одаренку, Павлу Гуцалу та Марині Синебейчук», – йшлося у відеозверненні.

Олена Бохонська повідомила ZAXID.NET, що наразі утримується від коментарів, проте зауважила, що «не могла дозволити собі сказати в адресу ветеранів того, у чому її звинувачують».

Додамо, що Олена Бохонська народилася 1976 року в Хмельницькому. У 1999 році закінчила Подільський технологічний університет за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері», кваліфікація – інженер-економіст. До призначення на посаду директорки департаменту вона була консультанткою із бюджетних питань проєкту «ПУЛЬС» при Хмельницькому регіональному відділенні Асоціації міст України.