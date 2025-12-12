Військовослужбовці замість служби працювали на СТО

ДБР повідомило про підозру двом посадовцям військової частини з Хмельниччини, які замість служби відправляли військових працювати на приватній СТО. У цей час військові отримували грошове забезпечення від держави, яким ділилися з керівництвом.

Як повідомили у п’ятницю, 12 грудня, у ДБР та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, посадовці виявляли військових, які не бажали нести службу, але хотіли залишатися у штаті частини. Потім їх відправляли працювати на станцію технічного обслуговування у Київській області, де вони ремонтували приватні авто та фактично заробляли гроші в інтересах знайомого одного з посадовців.

«Слідчі встановили щонайменше чотирьох військовослужбовців, які, до того ж, ділились грошовим забезпеченням з керівництвом», – йдеться в повідомленні ДБР.

За даними слідства, сума збитків державі у вигляді безпідставних виплат може перевищувати 1 млн грн, оскільки схема діяла понад рік – з осені 2024 року. Наразі ДБР досліджує службову документацію частини, щоб встановити точний розмір завданої шкоди та ідентифікувати інших можливих співучасників.

Посадовцям військової частини повідомили про підозру в перевищенні повноважень та пособництві в ухиленні від несення служби (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 ККУ). За такі дії фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.