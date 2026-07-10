На частину коштів посадовець купив авто Toyota RAV4

Детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили підозру колишньому заступнику начальника Західного регіонального управління ДПСУ, який нині обіймає посаду заступника начальника Східного регіонального управління ДПСУ. Про це 10 липня повідомили пресслужби обох відомств.

За даними слідства, у 2023–2024 роках посадовець набув активів на понад 11 млн грн, законність походження яких не підтверджується доказами. На частину з них, стверджують слідчі, він купив автомобіль Toyota RAV4. Решту готівки детективи НАБУ виявили під час обшуку вдома в посадовця.

Дії заступника начальника Східного регіонального управління ДПСУ кваліфікували за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення). Триває досудове розслідування.

Правоохоронці традиційно не називають імені підозрюваного, але за даними джерела УП, йдеться про полковника Артема Ткаченка.

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Нагадаємо, Бюро економічної безпеки викрило трьох посадовців Рівненської митниці, які сприяли заниженню митної вартості імпортної спецтехніки на 2,3 млн грн. Ідеться про оформлення спеціальної техніки, зокрема навантажувачів марки JCB.