Посадовця затримали на гарячому, після того, як він отримав хабар

На Рівненщині затримали посадовця однієї з громад на хабарі в 4 тис. доларів. Чоловік отримав гроші від підприємця за передачу в користування земельної ділянки під облаштування парковки. Про затримання посадовця стало відомо у понеділок, 8 січня, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини.

Як встановили слідчі, керівник виробничого управління ЖКГ однієї з громад Дубенщини просив надати йому та зрештою отримав 4 тис. доларів від підприємця за передачу в користування земельної ділянки комунального підприємства без укладання жодних угод. Підприємець планував облаштувати там паркомісця для автомобілів.

«Посадовця затримали на гарячому під час отримання неправомірної вигоди біля адмінприміщення установи та помістили до ізолятора тимчасового тримання в порядку статті 208 КПК України», – повідомляють у поліції.

Чоловікові повідомили про підозру за ч.1 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди). У разі доведення вини йому загрожує максимум від двох до чотирьох років тюрми.

Зауважимо, що 6 січня суд обрав йому запобіжний захід: підозрюваний впродовж 30 діб перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.