Луцький міськрайонний суд виніс вирок завідувачу сектору державного ринкового нагляду Державної екологічної інспекції у Волинській області Михайлу Гнатюку за корупцію. Посадовець вимагав і отримав 127 тис. грн хабара від власників АЗС за непроведення позапланових перевірок. За це йому призначили 6 років тюрми з конфіскацією всього майна.

Як йдеться у вироку від 2 грудня, наприкінці липня 2019 року Михайло Гнатюк зустрівся у ресторані в Луцьку з представником ТОВ «Вествуд», якому запропонував за 3000 доларів винагороди (згідно з офіційним курсом Нацбанку – це 77 613 грн) не проводити позапланових перевірок на автозаправній станції компанії, за результатами яких її діяльність могли припинити. Останній на пропозицію погодився, і 6 серпня 2019 року передав обвинуваченому всю суму.

За даними слідства, посадовець екологічної інспекції через декілька днів звʼязався з представником ще однієї автозаправної станції ТОВ «Дизель Форс», якому запропонував аналогічну угоду. Щоправда, цього разу Михайло Гнатюк вимагав і отримав 50 тис. грн винагороди.

У суді Михайло Гнатюк свою вину не визнав. Він стверджував, що проведення перевірок товариств з обмеженою відповідальністю «Вествуд» та «Дизель Форс» поза його компетенцією, тому вчинити злочин він не міг. За словами обвинуваченого, представники АЗС звʼязалися з ним самостійно та запитували щодо можливості впливу у цьому питанні на керівника. Михайло Гнатюк також зауважив, що вважає ситуацію штучно створеною правоохоронцями. Водночас отримані у ході слідства докази спростували слова чоловіка.

Суддя Ярослав Артиш визнав посадовця винним за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або неправомірної вигоди службовою особою) та призначив шість років увʼязнення з позбавленням права обіймати посади, що повʼязані з виконанням функцій держави на три роки, а також з конфіскацією всього належного йому майна. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.