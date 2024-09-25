Поліцейські викрили посадовицю на хабарі 19 червня 2024 року

Нововолинський міський суд виніс вирок 42-річній співробітниці ТЦК Ніні Марчук за вимагання та отримання 600 доларів хабара. Посадовиця обіцяла за неправомірну вигоду продовжити бронювання трьом військовозобов’язаним працівникам державного підприємства. За скоєне їй призначили 42 500 грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 23 вересня, у червні 2024 року провідна інженерка з кадрів державного підприємства «Дирекція по будівництву обʼєктів» надіслала у Володимир-Волинський терцентр комплектування та соціальної підтримки документи щодо продовження бронювання трьох працівників призовного віку. Через деякий час їй зателефонували та повідомили, що документи оформлені неправильно. Відтак, жінка зустрілася з провідною спеціалісткою другого відділення обліку мобілізаційної роботи РТЦК та СП Ніною Марчук, яка під час розмови запропонувала за 600 доларів оформити чоловікам відстрочку на пів року. Крім цього, обвинувачена пригрозила, що у разі відмови – співробітників підприємства мобілізують.

Раніше ZAXID.NET інформував, що у викритті хабарниці поліцейським допоміг її начальник, якому стало відомо про незаконні дії підлеглої.

Суддя Олександр Гайворонський визнав Ніну Марчук винною за ч.2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом службовою особою) й призначив 42 500 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що ДП «Дирекція по будівництву обʼєктів» зареєстроване у березні 1992 року. Його власниками є Сергій Сівцов та Лада Карабань. Підприємство перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики України та спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель.