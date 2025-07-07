Начальниці управління податкового аудиту ГУ ДПС в Івано-Франківській області мають виплатити 392 тис. грн

Суд задовольнив позов начальниці управління податкового аудиту Головного управління ДПС в Івано-Франківській області Наталії Бендас і поновив її на роботі. У серпні 2024 року чиновницю звільнили після того, як вона отримала підозру за недекларування квартири та автомобіля BMW загальною вартістю 5,6 млн грн.

Згідно з рішенням Івано-Франківського окружного адмінсуду від 23 червня, окрім поновлення на посаді, Наталії Бендас мають виплатити 392 тис. грн за час вимушеного прогулу (у середньому податківиця отримувала 65,4 тис. грн щомісяця). Рішення можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, торік Наталія Бендас отримала підозру від ДБР за те, що приховала від декларування трикімнатну квартиру у центрі Івано-Франківська, де живе разом з чоловіком та донькою, а також елітний кросовер BMW iX, яким користується чоловік посадовиці і який записаний на його племінницю.

У грудні 2024 року наказом Головного управління ДПС в Івано-Франківській області «Про застосування дисциплінарного стягнення» Наталію Бендас звільнили з роботи, а через місяць Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов про цивільну конфіскацію BMW посадовиці.