Прокуратура викрила новий епізод хабарництва у міськраді Франківська

Прокуратура Івано-Франківської області викрила новий епізод у справі про вимагання посадовцями міськради хабарів за видачу дозвільної будівельної документації. Про це в понеділок, 29 червня, повідомили на сайті прокуратури.

Слідчі встановили, що у травні 2026 року головний архітектор Івано-Франківська та директор комунального підприємства вимагали й отримали хабар від представника приватної компанії з Тернополя за погодження містобудівних умов та обмежень, необхідних для реконструкції будівлі на вулиці Кобилянської. Обидва посадовці вже мають підозри у цій справі. Ймовірно, йдеться про директора КП «Архітектурно-планувальне бюро» Григорія Качана та головного архітектора Ігоря Мусіловського.

За даними правоохоронців, 21 травня директор комунального підприємства під час зустрічі з представником компанії назвав суму хабаря за видачу документа – 6 тис. доларів. Однак згодом він повідомив керівнику компанії, що посадовці нібито вимагають уже 8 тис. доларів, розраховуючи привласнити різницю.

Наступного дня, 22 травня, головний архітектор Ігор Мусіловський надіслав представнику компанії погоджену електронну документацію. Після цього представник компанії під час зустрічі з директором КП передав усю суму хабаря.

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24 червня 2026 року правоохоронці затримали представника компанії та повідомили йому про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України). Також нові підозри отримали директор комунального підприємства та головний архітектор. Першому інкримінують одержання неправомірної вигоди та пособництво у злочині (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України), другому – одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Крім того, прокуратура подала клопотання про обрання головному архітектору запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом на внесення застави – 3 млн грн.

Нагадаємо, 27 травня генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття масштабної схеми вимагання хабарів посадовцями Івано-Франківської міської ради. За даними слідства, головний архітектор міста Ігор Мусіловський, начальник управління ДАБК Олег Семків та директор КП «Архітектурно-планувальне бюро» Григорій Качан систематично вимагали хабарі від підприємців за видачу дозвільної будівельної документації. Слідчі встановили, що підозрювані отримали щонайменше 26 тис. доларів неправомірної вигоди. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.