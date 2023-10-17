Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук спростував інформацію про те, що Ізраїль нібито відмовив у візиті президенту Володимиру Зеленському. Про це він повідомив 17 жовтня в ефірі місцевого радіо.

«Всі ці розмови спекулятивні і ніяк не пов'язані з нашими взаємовідносинами. Не було жодного офіційного звернення Зеленського. Я впевнений, що під час наступного міжнародного турне така можливість буде, а ізраїльський уряд не матиме жодних заперечень», – пояснив дипломат.

Він зазначив, що останні контакти з керівництвом Ізраїлю були «позитивними».

Раніше видання Times of Israel написало, що Ізраїль нібито відмовив Зеленському у візиті на знак солідарності у зв'язку з нападом ХАМАС, оскільки це «не на часі».

При цьому того того ж дня, на який нібито було заплановано візит Зеленського, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним.