У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 15 років тюрми

Посол України у Польщі Василь Боднар засудив жорстоке побиття трьома українцями громадянина Польщі в Битуві, внаслідок якого 36-річний чоловік помер у лікарні. Відповідний допис посол опублікував у мережі X у середу, 15 липня.

«Я рішуче й беззастережно засуджую акт насильства та злочин, скоєний громадянами України в Битуві. Жодного виправдання настільки жорстоким діям у цивілізованому суспільстві не існує. Ніхто не має права позбавляти іншу людину життя», – йдеться у дописі.

Василь Боднар також висловив співчуття родині загиблого та наголосив, що винні мають бути справедливо покарані.

«Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого громадянина Польщі. Постраждалій жінці бажаємо якнайшвидшого одужання та повного відновлення здоров’я», – додав Боднар.

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На допис посла відреагував, зокрема, президент міста Холм Якуб Банашек. Він подякував дипломату за публічну реакцію на трагедію та наголосив, що саме чесність і правда є основою для побудови міцного українсько-польського партнерства.

«Дякую, пане посол, за вашу заяву. Це важливо. Як ми неодноразово обговорювали, лише чесність і правда можуть стати основою справжнього партнерства», – написав Банашек.

Що сталося у Битуві?

Інцидент із побиттям стався 9 липня в польському місті Битів Поморського воєводства на півночі Польщі. Як повідомляє газета Rzeczpospolita, того дня троє українців віком 28, 30 та 37 років напали на 36-річного чоловіка та 44-річну жінку. За даними місцевих ЗМІ, конфлікт міг початись через непорозуміння з жінкою. Від отриманих травм чоловік помер ввечері 11 липня.

Фото поліції

Поліція затримала підозрюваних у нападі, проте жоден із них не визнав своєї провини. Суд обрав усім запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на три місяці. Наразі фігурантам інкримінують участь у побитті, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Водночас, після смерті 36-річного потерпілого та отримання результатів судово-медичної експертизи прокуратура може перекваліфікувати справу на побиття, яке призвело до смерті. У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 15 років тюрми.