У скоєному українець зізнався

Польща депортувала 22-річного українця, який розмалював школу в центрі міста Рибнік нацистською символікою. За скоєне йому заборонено в’їзд до Польщі та країн Шенгенської зони на 8 років.

Як повідомили у поліції та прикордонній службі Польщі, 22-річний громадянин України тричі пошкодив бетонну огорожу школи та розмалював заклад нацистською символікою. Зазначається, що це школа в центральній частині міста Рибнік, яке розташоване неподалік польсько-чеського кордону. Місцевий сайт новин повідомив, що інцидент стався ще 10 червня. Зокрема, йдеться про те, що чоловік намалював свастику на паркані школи та залишив нацистські надписи.

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Українцю висунули звинувачення у публічній пропаганді тоталітарного державного устрою та закликах до ненависті на ґрунті національних, етнічних, расових і релігійних відмінностей, а також у пошкодженні чужого майна (п. 1 ст. 256 та п. 1 ст. 288 Кримінального кодексу Польщі). Затриманий чоловік зізнався у скоєному. Санкції статей передбачають покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі до п’яти років. Проте Польща ухвалила рішення депортувати 22-річного громадянина України та передати його Прикордонній службі.

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Правоохоронці не повідомляють, з якого регіону України був затриманий чоловік, а також не називають його імені. Зазначається лише, що депортували його в Україну 10 липня.